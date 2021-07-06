أغرب لقطة في لقاء إيطاليا وإسبانيا.. مسؤولة أمن تمنع بونوتشي من العودة إلى الملعب (فيديو)

وكالات

شهد لقاء إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي كأس أوروبا، لقطة غريبة وطريفة حينما حاولت مسؤولة أمن منع مدافع "منتخب الآزوري" ليوناردو بونوتشي، من العودة للملعب ظنا منها أنه مشجع.

وعقب نهاية المباراة بفوز إيطاليا بركلات الترجيح وتأهلها إلى المباراة النهائية، توجه بونوتشي إلى الجماهير في المدرجات للاحتفال معها، وخلال التفافه للعودة للملعب، وجد أمامه إحدى المسؤولات المكلفات بأمن الملعب، التي أوقفته وأمسكت به وحاولت منعه ظنا منها أنه أحد المشجعين.

When the steward thought Bonucci was a fan trying to get back onto the pitch ????#ITAESP #Euro2020 pic.twitter.com/SJ4QjmNMcm — Sam Huxley (@samhuxley) July 6, 2021



وتفاجأ بونوتشي في البداية بسلوك المسؤولة، وحدق في وجهها، قبل أن تدرك خطأها، ويبتسم لها المدافع الإيطالي من ثم توجه مرة أخرى إلى الملعب.

That moment when a steward thought Leonardo Bonucci was a fan trying to enter the pitch ????#ITAESP #EURO2020 pic.twitter.com/nSfoLJsGVH — DW Sports (@dw_sports) July 6, 2021



وتابعت إيطاليا مشوارها الرائع في بطولة كأس أوروبا "يورو 2020"، بإقصائها إسبانيا بركلات الترجيح 4-2 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1)، وستلتقي في المباراة النهائية المقررة الأحد المقبل، مع الفائز من مواجهة إنجلترا والدنمارك التي ستقام اليوم الأربعاء.

المصدر: sport24.ru