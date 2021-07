أغرب لقطة في لقاء إيطاليا وإسبانيا.. مسؤولة أمن تمنع بونوتشي من العودة إلى الملعب (فيديو)

شهد لقاء إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي كأس أوروبا، لقطة غريبة وطريفة حينما حاولت مسؤولة أمن منع مدافع "منتخب الآزوري" ليوناردو بونوتشي، من العودة للملعب ظنا منها أنه مشجع.

وعقب نهاية المباراة بفوز إيطاليا بركلات الترجيح وتأهلها إلى المباراة النهائية، توجه بونوتشي إلى الجماهير في المدرجات للاحتفال معها، وخلال التفافه للعودة للملعب، وجد أمامه إحدى المسؤولات المكلفات بأمن الملعب، التي أوقفته وأمسكت به وحاولت منعه ظنا منها أنه أحد المشجعين.

When the steward thought Bonucci was a fan trying to get back onto the pitch ????#ITAESP #Euro2020 pic.twitter.com/SJ4QjmNMcm