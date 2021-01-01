حوتوفلي تقدم أوراق اعتمادها للملكة إليزابيث كسفيرة لدى لندن

القدس المحتلة /سما/

سلمت السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي اليوم الأربعاء أوراق اعتمادها للملكة إليزابيث كسفيرة لدى بريطانيا.



وبحسب القناة 7 العبرية، استقبلت إليزابيث حوتوفلي برفقة زوجها وبناتها الثلاث في قصر باكنغهام لتسليم أوراقها كسفيرة في مراسم استقبال رسمية.

وتعد حوتوفلي أول امرأة تلعب دورًا رئيسيًا في السلك الدبلوماسي الإسرائيلي.



وقالت حوتوفلي: "إنه لمن المثير بشكل خاص أن أكون أول سفيرة في بريطانيا وأن أمثل دولة إسرائيل، ويسعدني أن آتي إلى هنا إلى قصر باكنغهام وأقدم للملكة الميثاق كممثلة لدولة إسرائيل في المملكة المتحدة".



وأضافت: "أعبر عن امتناني العميق لها نيابة عن دولة إسرائيل ولتعزيز العلاقة بين ديمقراطيتنا"