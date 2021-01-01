  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

حوتوفلي تقدم أوراق اعتمادها للملكة إليزابيث كسفيرة لدى لندن

الأربعاء 07 يوليو 2021 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
حوتوفلي تقدم أوراق اعتمادها للملكة إليزابيث كسفيرة لدى لندن



القدس المحتلة /سما/

سلمت السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي اليوم الأربعاء أوراق اعتمادها للملكة إليزابيث كسفيرة لدى بريطانيا.
 
وبحسب القناة 7 العبرية، استقبلت إليزابيث حوتوفلي برفقة زوجها وبناتها الثلاث في قصر باكنغهام لتسليم أوراقها كسفيرة في مراسم استقبال رسمية.
وتعد حوتوفلي أول امرأة تلعب دورًا رئيسيًا في السلك الدبلوماسي الإسرائيلي.
 
وقالت حوتوفلي: "إنه لمن المثير بشكل خاص أن أكون أول سفيرة في بريطانيا وأن أمثل دولة إسرائيل، ويسعدني أن آتي إلى هنا إلى قصر باكنغهام وأقدم للملكة الميثاق كممثلة لدولة إسرائيل في المملكة المتحدة".
 
وأضافت: "أعبر عن امتناني العميق لها نيابة عن دولة إسرائيل ولتعزيز العلاقة بين ديمقراطيتنا"

#سفير اسرائيل #بريطانيا #تسيبي حوتوفلي

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: إسرائيل تحاول التنصل وتحميل مصر مسؤولية كاملة على غزة وقرار تاريخي اتخذه السنوار

حماس تخشى من عملية برية مُفاجئة يقوم بها الجيش الإسرائيلي وأبلغت مصر التالي ..

اشتباكات مسلحة بجنين ومداهمات لمنازل قيادات بحماس (فيديو)

إيفانكا ترامب في ورطة .. حياتها على وشك الانهيار

فيديو يظهر مشاهد جديدة لإغتيال نزار بنات

"بسبب محمد الضيف".. جامعة عبرية تفصل طالبتين فلسطينيتين

أدانتها "هيومن رايتس ووتش"..كيف تعمل أسراب الطائرات المسيرة القاتلة "الإسرائيلية"؟

الأخبار الرئيسية

الرئيس الاسرائيلي: اسرائيل أكثر هشاشة.. و"حان الوقت لعودة الأسرى في غزة إلى منازلهم"

بيبي

زجاج “الائتلاف” أمام أحجار نتنياهو.. من قانون المواطنة إلى “قانون الهجرة”

واشنطن توضح: هل تشترط ادارة بايدن آليات محددة لتمرير المساعدات إلى قطاع غزة؟

طائرة

استهدفت مبانٍ سكنية.. الكشف عن طائرات مروحية بصواريخ موجهة نفذت هجمات ضد غزة

احمد جبريل

دمشق: وفاة الامين العام للجبهة الشعبية- القيادة العامة أحمد جبريل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية