كوخافي يوبخ قائد فرقة غزة وضباط كبار ويؤخر رتبهم العسكرية

القدس المحتلة /سما/

قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اتخاذ قرارات تأديبية بحق عدد من الضباط الكبار في الجيش بعد صدور نتائج التحقيق في مقتل الجندي رون إلياهو في حادث انحراف حافلة على الجنود المظليين قبل عامين.



وكانت الحادثة وقعت يوم 11 أبريل عام 2019 حيث انحرفت حافلة فارغة باتجاه خيمة للجنود في منطقة "شوميرا" شمال النقب مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 5 آخرين.



وأفاد المتحدث باسم الجيش أن كوخافي قرر توبيخ القادة وتأخير رتبهم العسكرية، وهم برتبة عميد وعقيد إضافة إلى قائد فرقة غزة الحالي نمرود ألوني وضابط مشاة مظلي وقائد قاعدة التدريب.



وأوضح كوخافي أن التحقيق الأولي في الحادثة كان معيبًا ولم يذكر كل الثغرات، وأشار إلى أن إجراء تحقيق شامل وحاسم ومؤثر ومفيد هو المعيار الوحيد في الجيش.



وخلص رئيس الأركان إلى أن الجندي رون إلياهو قُتل في ظروف مأساوية بسبب الإهمال من سائق الحافلة المدنية الذي ركنها وذهب للاستراحة دون اتخاذ تدابير الأمان فيها وعدم استخدام فرملة الثبات.