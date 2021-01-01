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فصائل المقاومة تحذر الاحتلال من المماطلة في رفع الحصار وتأخير الإعمار

الأربعاء 07 يوليو 2021 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة تحذر الاحتلال من المماطلة في رفع الحصار وتأخير الإعمار



غزة / سما /

حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021، الاحتلال من عواقب المماطلة في ملف رفع الحصار وتأخير إعادة الإعمار ستكون الانفجار.

وأضافت: "لن تفلح محاولات الاحتلال في سرقة النصر الذي حققته المقاومة في معركة سيف القدس من خلال تشديد الحصار وإغلاق المعابر وتضييق الخناق على شعبنا في غزة".

وأكدت أن فشل الاحتلال في نزع سلاح المقاومة أو هزيمتها في غزة عام 2014، هو انتصار حقيقي يسجل للمقاومة، التي قاومت وواجهت المحتل بكل ما أوتيت من قوة رغم التضييق والحصار.

وتابعت: "نؤكد أن ما جرى عام 2014 هو جولة من جولات الصراع مع هذا العدو المفسد؛ ومعركة سيف القدس ما زالت حاضرة في الميدان، وستبقى اليد على الزناد حتى التحرير الشامل وتحقيق العودة الميمونة بإذن الله".

وأشارت إلى أن الإنجاز الذي حققته المقاومة خلال سنوات المواجهة مع العدو الصهيوني يستوجب العمل الجاد لنبذ التعاون الأمني والتحلل من قيود أوسلو الخبيثة وإطلاق يد المقاومة لتقوم بواجبها في الدفاع عن شعبنا وحقوقه وثوابته.

وطالبت فصائل المقاومة بمسح ٱثار الجريمة التاريخية التي ارتكبتها بحق شهداء عام 2014 وغيرهم الذين يعانون حتى اليوم، وضرورة اعتماد أسماء الشهداء في مؤسسة الشهداء والجرحى، واستكمال ملف الإعمار للبيوت والمنشٱت الاقتصادية التي لم يتم تعويضها حتى الٱن.

#فصائل المقاومة #المقاومة الفلسطينية #اعادة اعمار غزة #قطاع غزة

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