ستة أسرى يدخلون اليوم أعواما جديدة في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

دخل اليوم ستة أسرى أعواما جديدة في سجون الاحتلال وهم : الأسير جهاد رزق محمد قاسم (41 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، دخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 7/7/2002، وهو محكوم بالسجن 28 عامًا.

الأسير خليل يوسف خليل أبو عرام (50 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 7/7/2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير حبيب فواز خميس أبو عابد ، من بلدة يعبد في محافظة جنين، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال. وأفاد منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين ،بأن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الأسير أبو عابد بتاريخ 7/7/2004م، بعد مطاردته لسنوات، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة، بتهمة تنفيذ عمليات عسكرية فد.ائية.وأشار سمور، أن الإحتلال هدم منزل عائلة الأسير أبو عابد عقب اعتقاله،وقد توفي والده عام 2017 وهو داخل الأسر دون أن يتمكن من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

الأسير فايز عبد المجيد جبر حامد (49 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 7/7/2015، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير أمجد مصطفى صالح حامد (41 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 07/07/2015م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير عبد الله منير صالح اسحاق (31 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 7/7/2015، وهو محكوم بالسجن المؤبد.