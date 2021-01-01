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المجلس الحركي بالعمل الأهلي يدين واعتقال الناشطة عودة وإغلاق لجان العمل الزراعي

الأربعاء 07 يوليو 2021 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الحركي بالعمل الأهلي يدين واعتقال الناشطة عودة وإغلاق لجان العمل الزراعي



رام الله / سما /

أدان المجلس الحركي لمنظمات الاهلي في حركة فتح ما اقدمت عليه قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح الأربعاء، من اعتقال للناشطة الفلسطينية شذى عودة مدير مؤسسة لجان العمل الصحي من منزلها، واغلاق مؤسسة اتحاد لجان العمل الزراعي.

وأكد المجلس الحركي في بيان صحفي، أنه يرى في أن اعتداءات الاحتلال المتكررة على شعبنا ومؤسساته تأتي في اطار تضييق الفضاء المدني ضمن محاولاته المستمرة للسيطرة على الحيّز العام، وفي وقت تتصاعد فيه انتهاكات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطيين في مختلف اماكن تواجدهم وخاصة في القدس وبيتا. هذا ويعتبر المجلس الحركي ان اغلاق مؤسسة العمل الزراعي والاعتقالات تهديد حقيقي لعمل المنظّمات المدنية الفلسطينية، ومسار القضية الفلسطينية برمتها

وحمّل المجلس الحركي المسؤولية الكاملة عن حياة السيدة عودة، وتبعات اغلاق المؤسسات المدنية الفلسطينية، وطالب المجتمع الدولي بكف يد الاحتلال عن التغول في انتهاك حق المواطن الفلسطيني في التجمع والعيش بكرامة وحرية حسبما كفلته المواثيق والقوانين الدولية.

#حركة فتح #الدكتورة شذى عودة

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