الهيئة المستقلة: اعتقال الدكتورة عودة يندرج في سياق محاربة العمل الأهلي

رام الله / سما /

أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي الدكتورة شذى عودة المديرة التنفيذية للجان العمل الصحي، فجر الأربعاء، من منزلها في حي عين مصباح بمدينة رام الله ومصادرة السيارة الخاصة باللجان ونقلتها إلى جهة غير معلومة.

ورأت الهيئة في تصريح صحافي، أن اعتقال الدكتورة عودة يندرج في سياق محاربة العمل الأهلي الفلسطيني وتضييق الخناق عليه، سيما وأنه يأتي بعد جريمة إغلاق مقر لجان العمل الصحي مؤخراً، والذي تتولى عودة إدارته العامة، وهو أحد المراكز التي تقدم خدماتها الطبية والإنسانية للجمهور الفلسطيني في مختلف محافظات الوطن.

وقالت الهيئة إ استهداف العمل الأهلي يتطلب تفعيل البعد القانوني، والرسمي والإعلامي لفضح هذه الجرائم الاحتلالية وتشكيل اطار قانوني دولي، ومؤسساتي بهدف كشف حقيقة ما يجري، ورفع دعاوى قضائية على دولة الاحتلال، وإطلاق حملة دولية واسعة لمواجهة ما تقوم به دولة الاحتلال من تشويه للمضمون المهني والأهلي لعمل المؤسسات الفلسطينية والخدمات، التي تقدمها لأبناء شعبنا.

وأكدت الهيئة أنها تتابع اعتقال الدكتورة عود بالتنسيق مع لجان العمل الصحي وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، داعية إلى ضرورة تظافر جميع المؤسسات الحقوقية والقانونية لتفعيل الجانب القانوني ورفع دعاوى على سلطات الاحتلال لاجبارها على وقف استهداف العمل الأهلي الفلسطيني والافراج عن الدكتورة عودة.