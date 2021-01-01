رئيس إسرائيل الجديد يؤدي اليمين القانونية

القدس المحتلة / سما /

أدى رئيس إسرائيل الحادي عشر الجديد يتسحاق هرتسوغ، مساء الأربعاء، اليمين القانونية، خلفا للرئيس العاشر رؤوبين ريفلين، خلال مراسم احتفالية في الكنيست.

واستهلت المراسم باستعراض هرتسوغ ورئيس الكنيست، ميكي ليفي، حرس الشرف في المدخل الأمامي للكنيست.

وشارك في المراسم، رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزراء ومسؤولين إسرائيليين وسفراء أجانب.

وكان الكنيست قد انتخب في 2 يونيو/حزيران هرتسوغ، لرئاسة الدولة بأغلبية 87 صوتا مقابل 26 صوتا لمنافسته ميريام بيريتس.

ومن المقرر أن تجري مساء اليوم الأربعاء، مراسم التسليم والتسلم بين الرئيسين القديم والجديد.

وحسب القانون الإسرائيلي، لا يمتلك الرئيس، الكثير من الصلاحيات، والتي تتركز بيد رئيس الوزراء.