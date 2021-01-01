استهدفت مبانٍ سكنية.. الكشف عن طائرات مروحية بصواريخ موجهة نفذت هجمات ضد غزة

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مشاركة السرب 113 من طائرات هليكوبتر التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في الضربات الجوية على أهداف في قطاع غزة خلال التصعيد الأخير بين حماس وإسرائيل في مايو الماضي.



وذكرت الصحيفة أن السرب الذي شارك في الهجمات كان ينفذ طلعاته الجوية من مطار رامون العسكري.



وأوضحت أن السرب تخصص في استهداف الشقق السكنية بالصواريخ الموجهة، واستخدم طرازين من الصواريخ تسمى "جيل" و"تموز" ذات كفاءة كبيرة وبإصدار متقدم من نوعها.



وأشارت إلى أن السرب 113 نفذ مع سرب طائرات الأباتشي 119 عشرات الهجمات الجوية خاصة في المباني السكنية.



ولفتت إلى أن سرب الطائرات كان يعمل بناء على معلومات استخباراتية دقيقة واستخدم تقنيات كهربائية بصرية تم استنساخها من القوات البرية.