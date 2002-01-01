دمشق: وفاة الامين العام للجبهة الشعبية- القيادة العامة أحمد جبريل

دمشق /سما/

توفي، مساء يوم الأربعاء، أحمد جبريل المؤسس والأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة، عن عمر يناهز 83 عامًا في العاصمة السورية دمشق



وأحمد جبريل هو من أسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة تنظيم فلسطيني سنة ،1958 بشكل سري واعلن عسكريا عام 1965 في عملية عسكرية استهدفت تفجير نفق عيلبون تحت اسم جبهة التحرير الفلسطينية، الذي عرف هو الآخر انشقاقًا سنة 1977 بقيادة أبو العباس، وطلعت يعقوب الذين شكّلا جبهة التحرير الفلسطينية



يعد جبريل من القادة الفلسطينيين القلائل الذين لهم تكوين عسكري، وفصيله يعد من أكثر المراهنين على المقاومة المسلحة، وابنه جهاد اغتيل سنة 2002 في لبنان في انفجار اتهمت إسرائيل بتدبيره.



وكانت مواقع اعلامية تناقلت خبر وفاة القيادي جبريل امس الاثنين، في مستشفى امية في العاصمة السورية دمشق، اثر اصابته قبل ايام بتفجير نجم عن قنبلة وضعتها في طريقه جبهة النصرة .