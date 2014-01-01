حماس: تمديد اعتقال وزير القدس السابق استمرار في حرب الاحتلال ضد القدس

القدس المحتلة /سما/

قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، اليوم الأربعاء، إن في تمديد الاحتلال لما يسمى بالاعتقال الإداري للوزير السابق المقدسي خالد أبو عرفة لمدة أربعة أشهر ما يؤكد استمرار الاحتلال في حربه ضد القدس ورموزها، وما استمرار هذه الحرب إلا دليل على ضيق الاحتلال من صمود أهلنا في القدس، وتبرمه من وجود الرموز المقدسية خارج السجون.

وأضاف حمادة في تصريح صحفي، إن تمديد اعتقال خالد أبو عرفة يأتي بعد أيام من إقدام الاحتلال على اعتقال الشيخ القائد والنائب محمد أبو طير وتحويله إلى الاعتقال الإداري، ومن هنا نؤكد في حركة حماس رفضنا لهذا النوع من الاعتقال الذي يخالف كل القوانين الدولية، وندعو إلى مناصرة أسرانا في مواجهة هذا الاعتقال وكل أشكال الاعتقال.