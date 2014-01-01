  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: تمديد اعتقال وزير القدس السابق استمرار في حرب الاحتلال ضد القدس

الأربعاء 07 يوليو 2021 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: تمديد اعتقال وزير القدس السابق استمرار في حرب الاحتلال ضد القدس



القدس المحتلة /سما/

قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، اليوم الأربعاء، إن في تمديد الاحتلال لما يسمى بالاعتقال الإداري للوزير السابق المقدسي خالد أبو عرفة لمدة أربعة أشهر ما يؤكد استمرار الاحتلال في حربه ضد القدس ورموزها، وما استمرار هذه الحرب إلا دليل على ضيق الاحتلال من صمود أهلنا في القدس، وتبرمه من وجود الرموز المقدسية خارج السجون.

وأضاف حمادة في تصريح صحفي، إن تمديد اعتقال خالد أبو عرفة يأتي بعد أيام من إقدام الاحتلال على اعتقال الشيخ القائد والنائب محمد أبو طير وتحويله إلى الاعتقال الإداري، ومن هنا نؤكد في حركة حماس رفضنا لهذا النوع من الاعتقال الذي يخالف كل القوانين الدولية، وندعو إلى مناصرة أسرانا في مواجهة هذا الاعتقال وكل أشكال الاعتقال.

#حركة حماس #محمد حمادة #خالد أبو عرفة #الاعتقال الاداري

الأكثر قراءة اليوم

إيفانكا ترامب في ورطة .. حياتها على وشك الانهيار

"لوموند" الفرنسية تشن هجوما غير مسبوق على الرئيس عباس

فيديو يظهر مشاهد جديدة لإغتيال نزار بنات

"بسبب محمد الضيف".. جامعة عبرية تفصل طالبتين فلسطينيتين

لجنة تقصي الحقائق في صفقة اللقاحات تسلم تقريرها لرئيس الوزراء.. هذا ما جاء فيه!

شاهد الصورة : "الشاباك” يودّع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بطريقة غريبة

الرئيس عباس يهاتف نظيره الإسرائيلي...

الأخبار الرئيسية

مظاهرات

واشنطن بوست تتساءل: ما هي مشكلة الفلسطينيين مع السلطة؟

التنمية الاجتماعية تكشف آخر المستجدات بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

1

جراء الاستهداف المباشر للبنى التحتية.. بلدية غزة تحذر من كوارث صحية وبيئية

حماس تخشى من عملية برية مُفاجئة يقوم بها الجيش الإسرائيلي وأبلغت مصر التالي ..

وزيرة الصحة : وفاة واحدة و89 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و192 حالة تعاف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية