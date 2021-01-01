السعودية تدعو لتحري هلال شهر ذي الحجة مساء الجمعة المقبل

الرياض /سما/

دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إلى تحري هلال شهر ذي الحجة للعام 1442هـ، مساء الجمعة المقبل الموافق 9 يوليو 2021.

ودعت المحكمة في بيانها، عموم المسلمين في كافة أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ الموافق 9 ـ يولية ـ 2021 م.

كما ناشدت المواطنين ممن يراه بالعين المجردة أو بالمناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها.

وأكد فلكيون على أن يوم الوقوف بعرفة سيوافق الإثنين الموافق 19 يوليو، وموعد عيد الأضحى 2021، سيكون الثلاثاء الموافق 20 يوليو القادم.