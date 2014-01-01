الغرق الأخلاقي لمحمود عباس

الكاتب هو : دينيس سيافارت ..نشر في مجلة بوليتيس النسخة الورقية و الموقع الالكتروني

*رئيس السلطة الفلسطينية ، بتواطؤه مع المحتل الإسرائيلي ، عالق في وضع مجنون للاحتفاظ بسلطته.*

الشيخوخة هي حطام سفينة. كانت عبارة ديغول الشهيرة التي استهدفت بيتان ، رئيس الدولة المتعاون ، ، تنطبق للأسف على محمود عباس. الشخص الذي كان رفيقا لعرفات هو الآن في السادسة والثمانين من عمره ، رئيس السلطة الفلسطينية محطمة بسبب تقدمه في العمر ، بلا شك ، ولكن قبل كل شيء بتواطؤه مع المحتل الإسرائيلي. ها هو عالق في أذرع البيروقراطية المجنونة الذي يريد الاحتفاظ بسلطته بأي ثمن.

في 24 حزيران ، قتلت قوات الأمن الفلسطينية المعارض نزار بنات. بعد يومين ، تم قمع المظاهرة بشدة في شوارع رام الله ، بما في ذلك من قبل رجال الميليشيات في ثياب مدنية. كل سمات النظام الاستبدادي لدولة غير موجودة. هذا هو نتيجة الخضوع المتزايد للاحتلال الإسرائيلي.

تسبب إلغاء الانتخابات المقرر إجراؤها في نيسان (أبريل) في خيبة أمل كبيرة بين السكان الذين كانوا ينتظرونها منذ خمسة عشر عامًا. ثم ، صمت السلطة بينما تظاهر الشباب الفلسطيني ضد الاستيطان في القدس الشرقية ، وحتى أكثر من ذلك في مايو عندما ضربت القنابل الإسرائيلية غزة ، زاد من إضعاف مصداقية عباس في نظر السكان. والأسوأ من ذلك ، طرد عباس مروان البرغوثي ، الأسير في السجون الإسرائيلية والمقاومة الشعبية ، من فتح لأنه وضع قائمة المعارضين لانتخابات لم تجر. في الأساس ، انحطاط السلطة الفلسطينية أمر حتمي لهيئة ناتجة عن اتفاقات أوسلو الفاشلة ، وتم إنشاؤها على أنها وعد ضمني على الأقل بدولة لم تأت أبدًا.