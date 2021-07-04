بالأسماء: المحكمة العسكرية بغزة تُمهل متهميْن 10 أيام لتسليم نفسيهما

غزة /سما/

قررت المحكمة العسكرية الدائمة، التابعة لهيئة القضاء العسكري، إمهال المتهم عدي علاء الدين محمد الصباغ، هوية رقم (802892455) سكان غزة، والمتهم سعيد محمد سعيد الشوبكي، هوية رقم (909128324) سكان بيت لاهيا - أرض الغول، عشرة أيام من تاريخ يوم الأحد الموافق 04/07/2021م، لتسليم نفسيهما للقضاء العسكري.

وأكّدت المحكمة في بيان صحفي، على أنه في حال عدم تسليم نفسيهما للعدالة، يعتبران فارّين من وجه العدالة وسيحاكمان غيابياً.

ونبهت المحكمة على كل من يعلم بمحل وجودهما، أن يخبر عنهما، معتبرةً من لا يبلغ عنهما متستراً على مجرمين فارين من وجه العدالة.