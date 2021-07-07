بدء التسجيل لتسديد رسوم طلبة جامعة فلسطين من المستحقات

غزة /سما/

أعلنت وزارة المالية بغزة، اليوم الاربعاء7/7/2021م، عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الصيفي 2020-2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة فلسطين.

وبينت الوزارة أنه يستطيع الموظف نفسه أن يستفيد من التسديد بالإضافة إلى (أب، أم، أخ, أخت، ابن، ابنه، زوج، زوجة) والتسديد سيكون على النحو التالي:

- طلبة الدبلوم والبكالوريس بمبلغ 600 شيكل فقط.

- الطلبة الخريجيون بمبلغ 1000 شيكل فقط.

- طلبة الدراسات العليا بمبلغ 1500 شيكل فقط.

وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية). مع العلم أن التسجيل الالكتروني يبدأ من يوم الأحد 11/07/2021م، وينتهي التسجيل يوم الخميس الموافق 29/07/2021م.