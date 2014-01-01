الاحتلال يهدم خربة حمصة الفوقا ويستولي على منشآت المواطنين

الاغوار /سما/

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، فيما يحاول الجنود تهجير المواطنين منها بالقوة.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات للوكالة الرسمية، بأن جرافات الاحتلال شرعت بعمليات هدم واستيلاء على منشآت المواطنين في الخربة، موضحا أن هذه هي السابعة التي تهدم فيها منذ أواخر العام الماضي وبداية العام الحالي.

وأوضح أن قوات الاحتلال تقوم بالضغط على المواطنين لتهجيرهم بالقوة ونقلهم عبر آلياتها العسكرية، من أجل نقلهم خارج الخربة، كما تم إحضار مجندات من أجل الضغط على النساء أيضا.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الخربة صباحا، برفقة جرافات وشاحنات تحميل، إضافة إلى تواجد جرافات على حاجز "الحمرا" جنوب شرق طوباس.