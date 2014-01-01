  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الحقوقي فريد الأطرش

الأربعاء 07 يوليو 2021 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الحقوقي فريد الأطرش



رام الله /سما/

 مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، اعتقال مدير مكتب جنوب الضفة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المحامي فريد الأطرش حتى الأحد المقبل .

واعتقلت قوات الاحتلال الأطرش على حاجز "الكونتينر" العسكري شمال شرق بيت لحم، علماً أنه نُقل لاحقا للمستشفى نتيجة تدهور وضعه الصحي.

وقالت عائلة المحامي الأطرش لمراسل معا، ان الاحد القادم ستعرض لائحة الاتهام الموجهه للأطرش ، وبناء عليها تقرر المحكمة.

وشارك في المرافعة في المحكمة اليوم الأربعاء، نادي الاسير والهيئة المستقلة لحقوق الانسان بالإضافة لمحامين ممثلين عن منظمات حقوقية في الضفة والداخل.

#محكمة الاحتلال #تمديد اعتقال #فريد الأطرش

الأكثر قراءة اليوم

إيفانكا ترامب في ورطة .. حياتها على وشك الانهيار

"لوموند" الفرنسية تشن هجوما غير مسبوق على الرئيس عباس

فيديو يظهر مشاهد جديدة لإغتيال نزار بنات

"بسبب محمد الضيف".. جامعة عبرية تفصل طالبتين فلسطينيتين

لجنة تقصي الحقائق في صفقة اللقاحات تسلم تقريرها لرئيس الوزراء.. هذا ما جاء فيه!

شاهد الصورة : "الشاباك” يودّع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بطريقة غريبة

الرئيس عباس يهاتف نظيره الإسرائيلي...

الأخبار الرئيسية

مظاهرات

واشنطن بوست تتساءل: ما هي مشكلة الفلسطينيين مع السلطة؟

التنمية الاجتماعية تكشف آخر المستجدات بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

1

جراء الاستهداف المباشر للبنى التحتية.. بلدية غزة تحذر من كوارث صحية وبيئية

حماس تخشى من عملية برية مُفاجئة يقوم بها الجيش الإسرائيلي وأبلغت مصر التالي ..

وزيرة الصحة : وفاة واحدة و89 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و192 حالة تعاف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية