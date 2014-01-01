محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الحقوقي فريد الأطرش

رام الله /سما/

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، اعتقال مدير مكتب جنوب الضفة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المحامي فريد الأطرش حتى الأحد المقبل .

واعتقلت قوات الاحتلال الأطرش على حاجز "الكونتينر" العسكري شمال شرق بيت لحم، علماً أنه نُقل لاحقا للمستشفى نتيجة تدهور وضعه الصحي.

وقالت عائلة المحامي الأطرش لمراسل معا، ان الاحد القادم ستعرض لائحة الاتهام الموجهه للأطرش ، وبناء عليها تقرر المحكمة.

وشارك في المرافعة في المحكمة اليوم الأربعاء، نادي الاسير والهيئة المستقلة لحقوق الانسان بالإضافة لمحامين ممثلين عن منظمات حقوقية في الضفة والداخل.