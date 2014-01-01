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انتهاء اجتماع مجلس كورونا وبينت يقرر عدم فرض قيود

الأربعاء 07 يوليو 2021 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتهاء اجتماع مجلس كورونا وبينت يقرر عدم فرض قيود



القدس المحتلة /سما/

انتهى اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي بشأن كورونا، اليوم (الأربعاء) دون قرار بفرض مزيد من القيود.

وفي بداية الاجتماع، الذي استمر قرابة ساعتين ونصف وفق "والا"، قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت: "في ضوء المعطيات المتوفرة لدينا، نسعى جاهدين لتوفير أقصى قدر من الحماية للسكان الإسرائيليين وصحتهم، إلى جانب الحد الأدنى من الأضرار الاقتصادية والاضطرابات في الحياة اليومية".

وأضاف: "سنحاول أن نكون شفافين قدر الإمكان، ونعطي تحذيرًا طويلاً مسبقًا قبل التحركات. أي بدلاً من الإغلاق أو الحظر وشرح ما هو غير ذلك، سنشرح كيف قدر الإمكان".

#مجلس الوزراء الإسرائيلي #فيروس كورونا

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