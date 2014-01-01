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تعرف على تفاصيل سفن "شيلداغ" التي تعتزم البحرية الإسرائيلية امتلاكها

الأربعاء 07 يوليو 2021 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على تفاصيل سفن "شيلداغ" التي تعتزم البحرية الإسرائيلية امتلاكها



القدس المحتلة /سما/

أعلن مدير المشتريات في وزارة الجيش الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ابرام اتفاقية مع شركة "أحواض بناء السفن الإسرائيلية" لشراء أربعة سفن عسكرية من طراز "شيلداغ" لصالح سلاح البحرية الإسرائيلي بقيمة 100 مليون شاقل.
 
وحسب موقع "إسرائيل 24" فإن السفينة شلداغ V-IN هي سفينة استطلاع سريعة، تمتلك قدرات على المناورة، وهذه السفن ستوفر لسلاح الجو الإسرائيلي استجابة واسعة للتهديدات التي تتطور في ميدان القتال خلال السنوات الأخيرة. يبلغ طول السفينة 32.5 مترًا ووزنها 95 طنًا وسرعتها 40 عقدة. 
 
وقال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، "ابارك الاتفاق، إضافة لذلك، شراء السفن من انتاج البلاد يشير الى تعزيز الصناعة الدفاعية الإسرائيلية، النظام الأمني سيستمر بدعم كافة الجهود الوطنية لإسرائيل، وتشجيع محركات النمو، وأن تكون مجهزة بوسائل تساعد بالحفاظ على الأمن-جوًا، برًا وبحرًا".

#الجيش الإسرائيلي #سلاح البحرية الإسرائيلي #سفن شيلداغ #سلاح الجو الإسرائيلي #بيني غانتس

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