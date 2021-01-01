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فتح تحمل حماس المسؤولية كاملة عن وفاة المعتقل في سجونها شادي نوفل

الأربعاء 07 يوليو 2021 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تحمل حماس المسؤولية كاملة عن وفاة المعتقل في سجونها شادي نوفل



غزة /سما/

حمل عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" إياد نصر، حركة حماس، المسؤولية كاملة عن وفاة المعتقل في سجونها شادي نوفل، معتبرا أن وفاته تؤشر إلى وجود حالة يجب مراجعتها في سلوك حماس بتعاملها مع المعتقلين لديها .

وأعرب نصر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاربعاء، عن أسفه لازدواجية المعايير التي تعاملت بها مؤسسات حيادية وأخرى حقوقية في قضيتي المواطنين نزار بنات ونوفل وعصام السعافين .

وطالب نصر بتشكيل لجنة تحقيق حيادية للوقوف على ملابسات الوفاة، معربا عن خشيته بأن تكون النتائج منحازة في حال تولت جهات تابعة لحماس عملية التحقيق، داعيا فصائل العمل الوطني إلى لعب دور واضح في متابعة عملية التحقيق.

#حركة فتح #حركة حماس #قطاع غزة #وفاة شادي نوفل #وفاة نزار بنات

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