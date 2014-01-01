شاكيد تتعهد بطرح قانون لم شمل العائلات على الكنيست مجددًا

القدس المحتلة /سما/

تعهدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، بالعمل على إعادة طرح قانون لم شمل العائلات على الكنيست خلال الأسابيع القليلة المقبلة، للتصويت عليه بهدف تمديد سريان مفعوله.

وقالت شاكيد في تصريحات أوردتها هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، إن هذا القانون “في غاية من الأهمية بالنسبة لأمن إسرائيل وطبيعتها”.

وانتقدت شاكيد بشدة حزب “الليكود” والكتل البرلمانية التي قالت، إنها تصف نفسها بالمعسكر الوطني، وأكدت أن تصويتها ضد القانون ما هو إلا وصمة عار على جبينها ودليلاً على انعدام المسؤولية الوطنية.