  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

شاكيد تتعهد بطرح قانون لم شمل العائلات على الكنيست مجددًا

الأربعاء 07 يوليو 2021 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاكيد تتعهد بطرح قانون لم شمل العائلات على الكنيست مجددًا



القدس المحتلة /سما/

تعهدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، بالعمل على إعادة طرح قانون لم شمل العائلات على الكنيست خلال الأسابيع القليلة المقبلة، للتصويت عليه بهدف تمديد سريان مفعوله.

وقالت شاكيد في تصريحات أوردتها هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، إن هذا القانون “في غاية من الأهمية بالنسبة لأمن إسرائيل وطبيعتها”.

وانتقدت شاكيد بشدة حزب “الليكود” والكتل البرلمانية التي قالت، إنها تصف نفسها بالمعسكر الوطني، وأكدت أن تصويتها ضد القانون ما هو إلا وصمة عار على جبينها ودليلاً على انعدام المسؤولية الوطنية.

#إيليت شاكيد #قانون لم شمل العائلات #الكنيست الإسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

إيفانكا ترامب في ورطة .. حياتها على وشك الانهيار

"لوموند" الفرنسية تشن هجوما غير مسبوق على الرئيس عباس

فيديو يظهر مشاهد جديدة لإغتيال نزار بنات

"بسبب محمد الضيف".. جامعة عبرية تفصل طالبتين فلسطينيتين

لجنة تقصي الحقائق في صفقة اللقاحات تسلم تقريرها لرئيس الوزراء.. هذا ما جاء فيه!

شاهد الصورة : "الشاباك” يودّع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بطريقة غريبة

الرئيس عباس يهاتف نظيره الإسرائيلي...

الأخبار الرئيسية

مظاهرات

واشنطن بوست تتساءل: ما هي مشكلة الفلسطينيين مع السلطة؟

التنمية الاجتماعية تكشف آخر المستجدات بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

1

جراء الاستهداف المباشر للبنى التحتية.. بلدية غزة تحذر من كوارث صحية وبيئية

حماس تخشى من عملية برية مُفاجئة يقوم بها الجيش الإسرائيلي وأبلغت مصر التالي ..

وزيرة الصحة : وفاة واحدة و89 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و192 حالة تعاف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية