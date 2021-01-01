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أطفال غزة يطلقون بالونات تحمل صور الشهداء ويدعون لحمايتهم

الأربعاء 07 يوليو 2021 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
أطفال غزة يطلقون بالونات تحمل صور الشهداء ويدعون لحمايتهم



غزة /سما/

 أطلق العشرات من الأطفال في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بالونات تحمل العديد من صور الشهداء الأطفال الذين استشهدوا بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

ونظمت الفعالية عن أنقاض منزل عائلة الكولك في شارع الوحدة، الذي شهد مجزرة أدت لاستشهاد أكثر من 42 مواطنًا معظمهم من الأطفال والنساء وعوائل بأكملها.

ورفع الأطفال شعارات باللغتين العربية والإنجليزية منها، “من حقي أن أعيش بدون خوف.. لا لقتل أطفال فلسطين”.

وقال المحامي ياسر الديراوي من مركز حماية الحقوقي الذي نظم الفعالية، إن هدفها إيصال رسالة للمجتمع الدولي بضرورة التدخل ومنع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال.

وأشار الديراوي في كلمة له، إلى أن المركز وثق استهداف عشرات الأطفال خلال العدوان، الذي خلف 66 شهيدًا ومئات الجرحى من هذه الفئة، عدا عن عشرات الشهداء من النساء والرجال المدنيين الأبرياء.

ولفت إلى أن الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة حرم الأطفال من التمتع بأبسط حقوقهم، مطالبًا المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على الانتهاكات المتعمدة بحق هؤلاء الأطفال.

فيما دعا، عدد من الأطفال خلال كلمات ألقيت بالفعالية إلى حمايتهم من العدوان الإسرائيلي المتكرر على غزة، ومنحهم الحق بالحياة، وأن يعيشوا الطفولة كما يعيشها أطفال العالم.

#قطاع غزة #اطفال غزة #شهداء أطفال #العدوان الإسرائيلي

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