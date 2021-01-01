  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخليل.. الحكم بالأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة إحداث عاهة دائمة

الأربعاء 07 يوليو 2021 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل.. الحكم بالأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة إحداث عاهة دائمة



الخليل /سما/

أصدرت محكمة بداية الخليل ممثلة بهيئة القاضي ياسمين حكماً بإدانة المتهم (ع،ا) بتهمة إحداث عاهة دائمة سنداً لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 10 سنوات وتكليف المدان بدفع نفقات محاكمة بقيمة 1000 دينار أردني.

وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن هذا الحكم جاء استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ رامي الشيخ، وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .

#محكمة بداية الخليل

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن تعقب على أنباء توبيخ الرئيس الفلسطيني من قبل سفيرها في الأردن

إيفانكا ترامب في ورطة .. حياتها على وشك الانهيار

"لوموند" الفرنسية تشن هجوما غير مسبوق على الرئيس عباس

فيديو يظهر مشاهد جديدة لإغتيال نزار بنات

"بسبب محمد الضيف".. جامعة عبرية تفصل طالبتين فلسطينيتين

لجنة تقصي الحقائق في صفقة اللقاحات تسلم تقريرها لرئيس الوزراء.. هذا ما جاء فيه!

شاهد الصورة : "الشاباك” يودّع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بطريقة غريبة

الأخبار الرئيسية

1

بعد طفح مياه الصرف الصحي في شارع الوحدة.. بلدية غزة تحذر من كوارث صحية وبيئية

حماس تخشى من عملية برية مُفاجئة يقوم بها الجيش الإسرائيلي وأبلغت مصر التالي ..

وزيرة الصحة : وفاة واحدة و89 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و192 حالة تعاف

بايدن

مصادر : تحرك أمريكي مفاجئ لإحياء المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

يديعوت: إسرائيل تحاول التنصل وتحميل مصر مسؤولية كاملة على غزة وقرار تاريخي اتخذه السنوار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية