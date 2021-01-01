  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم خربة حمصة الفوقا بالأغوار ويحاول تهجير المواطنين منها بالقوة

الأربعاء 07 يوليو 2021 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم خربة حمصة الفوقا بالأغوار ويحاول تهجير المواطنين منها بالقوة



طوباس / سما /

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، فيما يحاول الجنود تهجير المواطنين منها بالقوة.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات ، بأن جرافات الاحتلال شرعت بعمليات هدم واستيلاء على منشآت المواطنين في الخربة، موضحا أن هذه هي السابعة التي تهدم فيها منذ أواخر العام الماضي وبداية العام الحالي.

وأوضح أن قوات الاحتلال تقوم بالضغط على المواطنين لتهجيرهم بالقوة ونقلهم عبر آلياتها العسكرية، من أجل نقلهم خارج الخربة، كما تم إحضار مجندات من أجل الضغط على النساء أيضا.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة ، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الخربة صباحا، برفقة جرافات وشاحنات تحميل، إضافة إلى تواجد جرافات على حاجز "الحمرا" جنوب شرق طوباس.

#خربة حمصة الفوقا #حمصة الفوقا #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن تعقب على أنباء توبيخ الرئيس الفلسطيني من قبل سفيرها في الأردن

إيفانكا ترامب في ورطة .. حياتها على وشك الانهيار

"لوموند" الفرنسية تشن هجوما غير مسبوق على الرئيس عباس

فيديو يظهر مشاهد جديدة لإغتيال نزار بنات

"بسبب محمد الضيف".. جامعة عبرية تفصل طالبتين فلسطينيتين

لجنة تقصي الحقائق في صفقة اللقاحات تسلم تقريرها لرئيس الوزراء.. هذا ما جاء فيه!

شاهد الصورة : "الشاباك” يودّع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بطريقة غريبة

الأخبار الرئيسية

1

بعد طفح مياه الصرف الصحي في شارع الوحدة.. بلدية غزة تحذر من كوارث صحية وبيئية

حماس تخشى من عملية برية مُفاجئة يقوم بها الجيش الإسرائيلي وأبلغت مصر التالي ..

وزيرة الصحة : وفاة واحدة و89 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و192 حالة تعاف

بايدن

مصادر : تحرك أمريكي مفاجئ لإحياء المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

يديعوت: إسرائيل تحاول التنصل وتحميل مصر مسؤولية كاملة على غزة وقرار تاريخي اتخذه السنوار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية