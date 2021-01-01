إطلاق نار وتجريف وتوغل للاحتلال شرق خانيونس

خانيونس / سما /

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص، والقنابل الدخانية وقامت بأعمال تجريف وتوغلت في أراضي المواطنين الحدودية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن آليات عسكرية إسرائيلية انطلقت من مواقع الاحتلال الإسرائيلي الجاثمة على الشريط الحدودي، وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين بمنطقة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس، وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار وقنابل دخانية للتغطية على عملية التوغل.

وتتعمد قوات الاحتلال التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق قطاع غزة، وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم أو فلاحتها.