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وزيرة الصحة : وفاة واحدة و89 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و192 حالة تعاف في فلسطين

الأربعاء 07 يوليو 2021 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : وفاة واحدة و89 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و192 حالة تعاف في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة واحدة، و89 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و192 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، عن تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 11، طولكرم 2، الخليل 2، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 73".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 3، رام الله والبيرة 1، نابلس 15، قطاع غزة 173".

وبين أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 6 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  11 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية  وقطاع غزة  531,648 بينهم 382,436 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزيرة الصحة #كورونا #فلسطين

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وزيرة الصحة : وفاة واحدة و89 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و192 حالة تعاف

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