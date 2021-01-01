ماذا قال ميسي عن مواجهة نيمار النارية في النهائي؟

وكالات / سما /

أكد ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين على صعوبة مواجهة التانجو بالغريم التقليدي البرازيل في نهائي كوبا أمريكا، مشيراً إلى معرفته الجيدة بنيمار دا سيلفا نجم السامبا، وزميله السابق في برشلونة الإسباني.

ونجح منتخب الأرجنتين في التأهل لنهائي كوبا أمريكا، عقب انتصاره الصعب والشاق على منتخب كولومبيا فجر اليوم الأربعاء بركلات الجزاء الترجيحية.

ويأمل ليونيل ميسي في كتابة التاريخ مع منتخب بلاده الأرجنتين، بعد سنوات عديدة من الإخفاق في التتويج بأي بطولة كبيرة مع التانجو.

وتحدث ليونيل ميسي حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية عقب التأهل لنهائي البطولة القارية قائلاً “مواجهة نيمار في النهائي؟ أعرف نيمار بكل تأكيد، فهو شاب جيد، وإنها المباراة النهائية التي توقعناها جميعاً”.

وأضاف “كلانا الآن في النهائي -الأرجنتين والبرازيل- بالتأكيد ستكون مباراة متكافئة جداً، ومعقدة للغاية، ولكننا سنحاول الفوز بهذا النهائي”.

وأشاد ميسي بحارس مرمى الأرجنتين، مارتينيز، قائلاً “الأمر كان صعباً في بعض أوقات المباراة، لكن لدينا الظاهرة إيميليانو مارتينيز، لقد وثقنا به، وحققنا الهدف، والآن نحن ذاهبون إلى النهائي”.