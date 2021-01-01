المالكي يطالب الصليب الأحمر بالوقوف عند مسؤولياتها تجاه الأسير الغضنفر

رام الله / سما /

وجه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، نداءً عاجلا الى رئيس اللجنة الدولية للصيب الأحمر في جنيف بيتر ماورير، لمطالبته بالوقوف عند مسؤولياته القانونية والتدخل السريع لإنقاذ حياة الأسير الغضنفر أبو عطوان، المضرب عن الطعام لليوم 64 على التوالي.

وقال المالكي في رسالته إلى رئيس اللجنة الدولية، إن سياسة الاعتقال الإداري التعسفي غير قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا لمسؤوليات والتزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني المحمي بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

وأضاف أن حكومة الاحتلال تتبع هذه السياسة بهدف إخضاع الشعب الفلسطيني وكسر عزيمتهم، وشدد على ان سياسة الاعتقال الجماعي الممنهجة تعتبر من اشكال العقاب الجماعي، الذي يستهدف كافة أطياف الشعب الفلسطيني بما فيهم الأطفال والنساء، ما يخالف احكام القانون الدولي.

وطالب المالكي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل السريع ضمن اختصاصها القانوني لإنقاذ حياة أبو عطوان ومنيف أبو عطوان وآخرين.

وأكد أن الشعب الفلسطيني عانى من جميع أشكال العنف والظلم والتحيز، خاصة الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وأشار انه يترتب على المجتمع الدولي مسؤولية حماية الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين وإنهاء معاناتهم وإعلاء صوتهم.

وحث اللجنة الدولية على الضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بكافة الوسائل القانونية المتاحة لوقف القتل البطيء لأبو عطوان ووضع حد لهذه السياسة التعسفية الممنهجة وواسعة النطاق غير القانونية. وأشار الى انه خاطب المقررين الخاصين لحقوق الانسان حول نفس القضية.

وجدد المالكي التأكيد على التزام دولة فلسطين بحماية شعبها، سيما الاسرى والمعتقلين، وقال: "لا يمكن أن يبقى شعبنا مستثنى من المسؤوليات والالتزامات الدولية، بما في ذلك الالتزام بحماية المدنيين من الجرائم والانتهاكات الجسيمة".