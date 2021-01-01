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الصحة : نتخوف من موجة رابعة لفيروس كورونا

الأربعاء 07 يوليو 2021 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : نتخوف من موجة رابعة لفيروس كورونا



رام الله / سما /

​ قال مدير عام الطب الوقائي في وزارة الصحة، سامر الأسعد، إن هناك تخوفات من موجة رابعة لفيروس كورونا في فلسطين بعد رصد عدة إصابات بالطفرة الهندية في فلسطين بسبب سرعة انتشارها.

وقال الأسعد في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية "إن حاليا تمر الحالة الوبائية بمرحلة هدوء واستقرار ولكن مع دخول الطفرة الهندية للبلاد نتخوف من موجة رابعة".

وتابع:" الفيروس ما زال موجودا والحالات تسجل يوميا وهذا يعني أن الخطورة والمرض مازالوا موجودين".

وأكد أن أي تجمع يقوم به المواطنون سواء في الحفلات أو المراكز التجارية أو بيوت العزاء سيزيد عدد الإصابات بهذه الطفرة وقد يدخلنا لمرحلة جديدة من الوباء.

وعن إمكانية عودة إجراءات الإغلاق قال الأسعد:" لا أحد يرغب للعودة إلى المربع الأول ويجب عدم ترك الإجراءات الوقائية حتى لا نضطر لإتخاد اجراءات أخرى".

وأشار في حديثه إلى الطفرة الهندية التي تتسم طبيعتها بسرعة الانتشار مقارنة بغيرها من الطفرات، ويكون الأصغر سنا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وشدد الأسعد بأن اللقاحات آمنة وأنها تحمي بنسبة 80% من الإصابة بالفيروس، وفي حال الإصابة تساعد القاحات على عدم ظهور أعراض شديدة على المريض وعدم وصوله لمرحلة الخطر.

وأكد أنه حسب السياسات المتبعة في  فلسطين فإن يتم التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا فقط لمن هم فوق الـ18 عاما.

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