المبادرة الوطنية تدين اعتقال شذى عودة واغلاق مقر العمل الزراعي وتدعو الى حملة دولية

رام الله / سما /

أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال د.شذى عودة مدير لجان العمل الصحي و اغلاق مقر لجان العمل الزراعي في رام الله.





وقالت المبادرة ان هذا القمع الاحتلالي يؤكد ان كل الأراضي الفلسطينية تقع تحت الاحتلال بما في ذلك المناطق الواقعة التي يفترض انها تحت اشراف السلطة الفلسطينية، وان الاحتلال في بطشه لا يقيم وزنا للقوانين و الاتفاقيات الدولية.



وأشارت المبادرة إلى خطورة الحملة التي يشنها الاحتلال و اعوانه ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بهدف تحطيم مقومات صمود الشعب الفلسطيني الصحية و الزراعية و الاقتصادية في وجه الاستعمار الاستيطاني و مخططات الترحيل و التطهير العرقي.



ودعت المبادرة الى تضافر جهود المجتمع المدني الفلسطيني لاستنهاض أوسع حملة تضامن دولية لحماية المجتمع المدني و مؤسساته التنموية و المجتمعية والافراج عن من تعرضوا من نشطائه للاعتقال وفي مقدمتهم الدكتورة شذى عودة.