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علاج مبتكر للأسنان قد يغني عن الحشوات

الأربعاء 07 يوليو 2021 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
علاج مبتكر للأسنان قد يغني عن الحشوات



وكالات / سما /

توصلت مجموعة من العلماء إلى ابتكار يشجع مينا الأسنان على النمو مرة أخرى، بحسب ما قال موقع "ساينس أليرت" للدراسات العلمية.

وعادة، يتم فتح مينا السن لإزالة التسوس، الذي يحدث تجويفا، فيتم اللجوء إلى إضافة حشوة تتكون من مجموعة من المعادن بعد حفر طبقات السن بشكل يسمح بتعبئته.

ولكن فريق من العلماء في جامعة واشنطن توصل إلى تطوير علاج يعتمد على سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية تدعى الببتيد، ولكنها لا تشكل بروتينات كاملة، لعلاج التجويف الناتج عن إزالة التسوس.

وبحسب الموقع، فعند تطبيق المنتج الأميني المبتكر، فإنه يقوم بإعادة التمعدن داخل مينا الأسنان ليحقق الشفاء الكامل والفعال.

لتطوير علاجهم الجديد وتشكيل الببتيد، لجأ الفريق إلى أحد البروتينات التي تنتجها خلايا المينوبلاست، علما أنها تلعب أساسا دورا رئيسيا في تنظيم تكوين مينا الأسنان.

بدوره، قال الباحث محمد ساريكايا، أحد أعضاء الفريق، إن إعادة التمعدن التي تقوم به الأحماض الأمينية المطورة تشكل بديلا صحيا عن العلاج الحالي لتسوس الأسنان.

وبالنسبة للتجاويف العميقة التي تصل إلى طبقة العاج تحت المينا، فمن المحتمل أن تكون الحشوة مطلوبة، بحسب الموقع.

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