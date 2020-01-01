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تعليق مثير من بيكيه وكاسياس على خروج إسبانيا من يورو 2020

الأربعاء 07 يوليو 2021 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعليق مثير من بيكيه وكاسياس على خروج إسبانيا من يورو 2020



وكالات / سما /

علق المدافع الإسباني الدولي السابق، جيرارد بيكيه، قلب دفاع برشلونة الحالي، على خروج منتخب إسبانيا من بطولة الأمم الأوروبية، يورو 2020، بالخسارة من إيطاليا بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي، مساء الثلاثاء، في ملعب ويمبلي بلندن.

وكتب بيكيه في تغريدة مثيرة عبر حسابه الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي تويتر، منتقداً نظام ركلات الترجيح في إقصاء الفرق وتحديد المتأهل في المراحل الاقصائية من البطولة الأوروبية مفيداً بأن كتيبة لويس إنريكي كانت المنتخب الأفضل في اليورو بالكامل وليس فقط ضد إيطاليا.

وقال مدافع البارسا “بطولة رائعة لإسبانيا، خروج مشرف للغاية، الوصول للدور قبل النهائي من يورو 2020 شيء يدعو للفخر، ولا أعتقد أن هناك فريق أفضل من إسبانيا في هذه البطولة”.

وأضاف مفيداً “ولكن ركلات الترجيح تكون قاسية في بعض الأحيان، المزيد من الدعم لهذا الفريق”.

 

بدوره قال حارس إسبانيا وريال مدريد السابق، إيكر كاسياس، عبر تويتر أيضاً “ليس من السهل الوصول إلى نصف نهائي اليورو، هكذا تكون ركلات الترجيح، مثيرة ومثل اليوم قاسية، اليوم لم يكن الحظ معنا”.

وأكمل القديس كاسياس “بطولة رائعة والآن يجب أن نفكر فيما هو قادم، كل الدعم للمنتخب وشاكر دوماً على جعلنا نشعر بهذا الحماس”.

#بيكيه #كاسياس #إسبانيا #إيطاليا

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