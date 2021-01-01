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وزيرة الصحة و"هيئة الأسرى" يستنكران اعتقال الاحتلال مدير عام "لجان العمل الصحي"

الأربعاء 07 يوليو 2021 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة و"هيئة الأسرى" يستنكران اعتقال الاحتلال مدير عام "لجان العمل الصحي"



رام الله / سما /

أدانت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، اعتقال الاحتلال الإسرائيلي مدير عام مؤسسة لجان العمل الصحي شذى عودة.
وأضافت الكيلة في بيان لها، ان هذا الاعتقال يأتي بعد سلسلة تضييقات وإغلاقات للمؤسسة من جانب الاحتلال، وهو أمر يستلزم تدخلا من جميع المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية والصحية، لكي تستكمل المؤسسة مهامها في تقديم الخدمات الصحية لشعبنا.
من جانبها، استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اعتقال عودة، فجر اليوم، من منزلها في حي عين مصباح بمدينة رام الله.

وذكرت الهيئة أنه قبل حوالي شهر اقتحمت قوات الاحتلال مقر الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي في مدينة البيرة، وأغلقت الباب الرئيسي بالحديد وألصقت عليه "أمرا عسكريا" بإغلاق المؤسسة 6 أشهر، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف هذه المؤسسة بمختلف فروعها منذ تأسيسها، حيث اعتقل العديد من المسؤولين والعاملين فيها، ومكثوا لفترات داخل سجون الاحتلال. 

#وزيرة الصحة #هيئة الأسرى #لجان العمل الصحي

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