الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة و73 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد إصابة فحص 714 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات بلغ 1073 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 114956، منها 1888 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 173 حالات جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 111995 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 48 ، منها 30 حالة خطرة.

وفيما يخص لقاح "كورونا"، أفادت الصحة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي لـ 103600 شخص، مشيرًة إلى، أن اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 84856 شخص