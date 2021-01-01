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رئيس بلدية غزة يبحث مع أصحاب الاستراحات الإشكاليات التي تواجههم

الأربعاء 07 يوليو 2021 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس بلدية غزة يبحث مع أصحاب الاستراحات الإشكاليات التي تواجههم



غزة / سما /

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، مع وفد من أصحاب الاستراحات الكبرى على شاطئ بحر المدينة، الإشكاليات والمعيقات التي تواجههم أثناء عملهم وكيفية التعاون المشترك لإنهائها ومعالجتها، بما يضمن موسم اصطياف جيد، ضمن جهود البلدية في تطوير وترتيب الواجهة البحرية وكجزء من خطتها السنوية لموسم الاصطياف.

وحضر اللقاء عضو المجلس البلدي بدر صبرة، ومنسق الإدارة العامة للصحة والبيئة م. أحمد أبو عبدو، ومدير دائرة الحدائق م. مؤنس فارس، ورئيس قسم الواجهة البحرية م. عبد الرحمن حميد، ورئيس قسم المتابعة الفنية م. عبد الرحيم الشرفا، وعدد من أصحاب الاستراحات الكبرى.

وأكد السراج أن البلدية تسير بخطوات ثابتة نحو تطوير الواجهة البحرية بما يضمن حفظ حقوق الجميع، مستعينة بمقترحات وملاحظات جهات الاختصاص في البلدية ومخرجات ورش العمل التي نظمتها البلدية مع شرائح وقطاعات متنوعة ذات العلاقة.

وناقش الطرفان إعادة تنظيم الاستراحات وترتيبها بما يضمن توزيعها بشكل مناسب وترك مساحات واسعة للمصطافين. وطرح أصحاب الاستراحات تساؤلاتهم واستفساراتهم وتمت الإجابة عليها.

 
#بلدية غزة #الاستراحات #بحر غزة #يحيى السراج

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