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الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة بينهم سيدة وطالبة جامعية

الأربعاء 07 يوليو 2021 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، 10 مواطنين من محافظات الضفة، بينهم سيدة وطالبة جامعية.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، ستة مواطنين، وهم: مديرة مؤسسة لجان العمل الصحي شذى أبو عودة من مدينة رام الله واستولت على مركبتها الشخصية، وعبد القادر بلال الخواجا (22 عاما)، وخالد طالب سرور (21 عاما) من بلدة نعلين، ومحمد عبد الحليم زهران (20 عاما)، من قرية دير ابو مشعل، ونسيم أكرم حرفوش من خربثا المصباح، والطالبة الجامعية ليان ناصر (20 عاما) من بلدة بيرزيت.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين: طه التيتي من منطقة الجبل الشمالي، ومحمد الكوني من حي رفيديا من المدينة.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الاسير المحرر منتصر عيسى شديد، ومنذر محمد ابو عطوان من منطقة الطبقة في بلدة دورا جنوب الخليل.

#الاحتلال #الضفة الغربية

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