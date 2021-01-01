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البيرة: الاحتلال يغلق مؤسسة لجان العمل الزراعي ستة أشهر

الأربعاء 07 يوليو 2021 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البيرة: الاحتلال يغلق مؤسسة لجان العمل الزراعي ستة أشهر



البيرة / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مؤسسة اتحاد لجان العمل الزراعي، بعد ان داهمت مقرها في مدينة البيرة وعبثت بمحتوياته.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال ألصقت قراراً على مدخل المؤسسة بإغلاقها لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال استولت على عدة حواسيب ومعدات مكتبية خاصة بموظفي المؤسسة.

يذكر أن مؤسسة لجان العمل الزراعي غير الحكومية تأسست عام 1986 بمبادرة من مجموعة من المهندسين الزراعيين وتعتمد منذ تأسيسها على المتطوعين بالكامل، وشكلت لجان زراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة تعمل على تحديد أولوية المزارعين وتساعدها في تنفيذ برامجها وأنشطتها المجتمعية.

#البيرة #لجان العمل الزراعي

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