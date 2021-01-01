رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها خبر اشادة الرئيس محمود عباس بالإنجازات الكبيرة التي حققها الشعب الصيني بقيادة الحزب الشيوعي الصيني منذ تأسيسه.

كما وتناولت ايضا تصريح الصليب الاحمر حول دخول الأسير الغضنفر المضرب عن الطعام منذ 63 يوما في مرحلة حرجة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يشيد بالإنجازات الكبيرة التي حققها الشعب الصيني بقيادة الحزب الشيوعي الصيني منذ تأسيسه

- الرئيس: فلسطين مهد السيد المسيح وأرض السلام تشكل نموذجا مميزا للتعايش السلمي والاخاء

- الصليب الأحمر: الأسير أبو عطوان يدخل مرحلة صحية حرجة

- حكومة إسرائيل الجديدة تواجه أول انتكاسة في تصويت على قانون "منع لم الشمل"

- الاحتلال يهدم مدرسة قيد الإنشاء ويجبر عائلة أبو غنام على هدم منزلها في القدس

- وفاتان بـ "كورونا" و29 إصابة بطفرة "متغير دلتا" في 6 محافظات

- مؤسسة ياسر عرفات: سنواصل العمل للحفاظ على إرث الرئيس أبو عمار الذي يبقى قائدا وطنيا وليس ملكا لشخص أو عائلة جامعا

- محافظ جنين يغلق عانين 4 أيام نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بـ "كورونا" في البلدة

- المالكي يطالب المجتمع الدولي بكسر النمطية العاجزة وغير المقبولة في التعامل مع جرائم الاحتلال

- الحكم على متهم بقتل ضابط شرطة بالسجن المؤبد والأشغال الشاقة

* "الأيام":

- الرئيس: واثقون بأن الصين ستواصل دعمها لنضال شعبنا

- وقوع إصابات خلال مواجهات واعتداءات وهدم مدرسة قيد الإنشاء في مخيم شعفاط

- وفاة مواطنين متأثرين بإصابتهما بالفيروس و 108 اصابات منها 29 بطفرة "متغير دلتا"

- "الصليب الأحمر": أبو عطوان دخل مرحلة صحية "حرجة"

-بشارة يشير إلى تزايد الصعوبات المالية: 470 مليون دولار عجز النصف الأول

- البنك الدولي: التعافي السريع لغزة يحتاج 485 مليون دولار

- غزة: وفاة نزيل مدني في سجن تابع لشرطة "حماس"

- بينيت يندد بسقوط قانون المواطنة في الكنيست: "ضربة مباشرة لأمن الدولة"

- بولندا تستنكر انتقاد إسرائيل: بلادنا ليست مدينة بشيء لأحد

- أثيوبيا تصعد باستئنافها ملء خزان سد النهضة

* "القدس":

- الرئيس يشيد بالإنجازات الكبيرة التي حققها الشعب الصيني

- وفاتان بكورونا وتسجيل 29 اصابة جديدة بطفرة "متغير دلتا" في 6 محافظات

- الاحتلال يهدم مدرسة قيد الانشاء في عناتا وينفذ اقتحامات استفزازية لعدة قرى بالضفة

- بينيت: المعارضة أضرت بأمننا بإسقاطها منع لم الشمل

- "هآرتس": محادثات متقدمة لتشكيل لجنة اقتصادية اسرائيلية- فلسطينية ولقاءات مرتقبة

- الوزير المالكي يدعو المجتمع الدولي لكسر "النمطية العاجزة" في التعامل مع اسرائيل

- تقرير دولي: غزة بحاجة لـ485 مليون دولار للتعافي على المدى القصير

- كتاب ثالث يكشف معلومات مثيرة عن حياة ترمب الجديدة

- "فورين بولسي": لابيد ذهب الى الامارات هربا من التعامل مع الموضوع الفلسطيني

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