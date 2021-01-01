قوات الاحتلال تعتقل الدكتورة شذى عودة رئيسة اتحاد لجان العمل الصحي

رام الله / سما /

اعتقلت قوة عسكرية إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، الدكتورة شذى عودة، المديرة التنفيذية للجان العمل الصحي، من منزلها في حي عين مصباح برام الله.

وصادرت القوات السيارة الخاصة باللجان ونقلتها إلى جهة غير معلومة.



يشار إلى أن مؤسسة لجان العمل الصحي، مؤسسة طبية كبيرة لها افرع في كل محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة وتقدم خدماتها لجموع المواطنين، وهي من المؤسسات التي يستهدفها الاحتلال منذ تأسيسها وهناك العديد من المسؤولين في هذه المؤسسة زج بهم في السجن، كما الاحتلال على إغلاق المقر الرئيس للاتحاد قبل شهر في رام الله لمدة ستة أشهر.