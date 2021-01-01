دحلان يعلق على حملة الإعتقالات التي تمارسها الأجهزة الأمنية بالضفة وإقالة موظفة في لشبونة

غزة/سما/

علّق زعيم التيار الإصلاحي بحركة "فتح" محمد دحلان مساء الثلاثاء، على حملة الاعتقالات التي تمارسها الأجهزة الأمنية بالضفة.

وقال دحلان في منشور عبر صفحته الرسمية (فيسبوك) إنّ "ما تقوم به الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية من حملة اعتقالات لشخصيات سياسية وحقوقية ومرشحي القوائم الانتخابية وأسرى محررين بالإضافة إلى الناشطين السياسيين والصحافيين، يدق ناقوس الخطر حول سقف الحريات العالي التي تشدقت بها قيادات مركزية عباس قبل أيام، بل تعدى الأمر إلى إقالة موظفة دبلوماسية على خلفية بوست لوالدها ينتقد فيه إجراءات السلطة.

وأضاف دحلان أن هذه السياسة القمعية من قبل سلطة محمود عباس تهدد سلمنا الأهلي والمجتمعي، وتزيد من الفرقة واتساع الهوة بين هذه القيادة و المجتمع الفلسطيني، ما يهدد وجود السلطة وأجهزتها القمعية أمام الرأي العام .

وفي وقت سابق كشف الروائي فــاروق وادي، أن السفارة الفلسطينية في "لشبونة" أقدمت، الاثنين، دون سابق إنذار على فصل ابنته "شهد" من عملها في السفارة بسبب موقفها من اغتيال نزار بنات.