  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دحلان يعلق على حملة الإعتقالات التي تمارسها الأجهزة الأمنية بالضفة وإقالة موظفة في لشبونة

الأربعاء 07 يوليو 2021 06:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان يعلق على حملة الإعتقالات التي تمارسها الأجهزة الأمنية بالضفة وإقالة موظفة في لشبونة



غزة/سما/

علّق زعيم التيار الإصلاحي بحركة "فتح" محمد دحلان مساء الثلاثاء، على حملة الاعتقالات التي تمارسها الأجهزة الأمنية بالضفة.

وقال دحلان في منشور عبر صفحته الرسمية (فيسبوك) إنّ "ما تقوم به الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية من حملة اعتقالات لشخصيات سياسية وحقوقية ومرشحي القوائم الانتخابية وأسرى محررين بالإضافة إلى الناشطين السياسيين والصحافيين، يدق ناقوس الخطر حول سقف الحريات العالي التي تشدقت بها قيادات مركزية عباس قبل أيام، بل تعدى الأمر إلى إقالة موظفة دبلوماسية على خلفية بوست لوالدها ينتقد فيه إجراءات السلطة.

وأضاف دحلان أن هذه السياسة القمعية من قبل سلطة محمود عباس تهدد سلمنا الأهلي والمجتمعي، وتزيد من الفرقة واتساع الهوة بين هذه القيادة و المجتمع الفلسطيني، ما يهدد وجود السلطة وأجهزتها القمعية أمام الرأي العام .

وفي وقت سابق كشف الروائي فــاروق وادي، أن السفارة الفلسطينية في "لشبونة" أقدمت، الاثنين، دون سابق إنذار على فصل ابنته "شهد" من عملها في السفارة بسبب موقفها من اغتيال نزار بنات.

#محمد دحلان #اعتقالات #الاجهزة الامنية #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

أول خطوة من الحكومة الجديدة تجاه السلطة..هآرتس: محادثات متقدمة لتشكيل لجنة اقتصادية إسرائيلية – فلسطينية

الظاهر والمخفي.. مؤشرات الخلاف بين السعودية والإمارات آخرها خالد مشعل

واشنطن تعقب على أنباء توبيخ الرئيس الفلسطيني من قبل سفيرها في الأردن

منصور عباس: صوتُ لقانون "منع لم شمل العائلات الفلسطينية" لهذا السبب ..

اشتية: سيتم إصدار مرسوم بتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات

"لوموند" الفرنسية تشن هجوما غير مسبوق على الرئيس عباس

فيديو صادم لإعدام فتاة قاصر شرقي سوريا يفجر الانتقادات

الأخبار الرئيسية

اسراب

أدانتها "هيومن رايتس ووتش"..كيف تعمل أسراب الطائرات المسيرة القاتلة "الإسرائيلية"؟

تقرير أممي يكشف أضرار التصعيد الإسرائيلي: لا بد من ضمان وصول المساعدات لقطاع غزة

د

لهذا السبب.. جندي أسير لدى حماس يتسبب بمحاكمة زملائه بالجيش الاسرائيلي

وجه رسالة للنائب العام ومكافحة الفساد.. "أمان" يحمل الحكومة مسؤولية عدم متابعة صفقة اللقاحات

90

صحيفة عبرية: إسرائيل ونكبة الفلسطينيين.. بين "أبو الترانسفير" و"صندوق أزرق"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية