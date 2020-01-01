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بعد إنجازها التاريخي.. التونسية أنس جابر تودع بطولة ويمبلدون للتنس

الأربعاء 07 يوليو 2021 05:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد إنجازها التاريخي.. التونسية أنس جابر تودع بطولة ويمبلدون للتنس



لندن/سما/

أنهت البيلاروسية أرينا سابالينكا المغامرة الرائعة للتونسية أنس جابر، بالفوز عليها 6-4 و6-3، الثلاثاء، في طريقها إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.


وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها سابالينكا المربع الذهبي لإحدى بطولات الـ"غراند سلام" في مسيرتها، حيث ستلتقي التشيكية كارولينا بليشكوفا الفائزة بسهولة على على السويسرية فيكتوريا غولوبيتش 6-2 و6-2 في وقت سابق.

في المقابل، كانت أنس جابر المصنفة 24 عالميا، كررت أفضل إنجاز لها في البطولات الكبرى ببلوغها الدور ربع النهائي من البطولة، بعدما قلبت تأخرها أمام البولندية إيغا شفيونتيك التاسعة وبطلة رولان غاروس 2020 إلى فوز 7-5، 1-6، 1-6.

#انس جابر #التنس #الرياضة #بطولة ويمبلدون

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