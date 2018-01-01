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ساري يكشف "صعوبات" تدريب رونالدو

الأربعاء 07 يوليو 2021 05:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ساري يكشف "صعوبات" تدريب رونالدو



فجر مدرب يوفنتوس السابق ماوريتسيو ساري، "قنبلة" إعلامية، بحديثه عن "صعوبة التعامل" مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.


وكشف ساري شيئا من معاناته أثناء فترة تدريب يوفنتوس قبل موسمين، خاصة التعامل مع نجم عالمي بحجم رونالدو.

وقال ساري: "كريستيانو رونالدو هو علامة تجارية عالمية، ولديه اهتمامات وأهداف خاصة، لكنها يجب أن تتوافق مع أهداف الفريق"، وذلك في حديث لموقع "سبورت إيطاليا".

وأضاف: "كانت إدارة رونالدو موقفا صعبا من كل النواحي، أنا مدرب فني أولا ولست مديرا".

لكنه لم ينكر جودة النجم البرتغالي الذي لم يتوقف عن هوايته بتسجيل الأهداف منذ قدومه إلى يوفنتوس عام 2018.

وقال ساري: "هناك أيضا جوانب إيجابية، لأن رونالدو يسجل الأرقام بنهاية الموسم. عندما يسجل شخص ما هذه الأرقام فهو يمثل شيئا أكبر من الفريق".

ولمح ساري، مدرب لاتسيو الحالي، إلى ضرورة التخلي عن رونالدو، بالنسبة إلى يوفنتوس في المرحلة القادمة.

وقال ساري: "الأمر عائد للنادي. برأيي الأفضل أن تتخلى عن لاعب واحد، عوضا عن التخلي عن 5 أو 6 لاعبين".

ودرب ساري يوفنتوس موسما واحدا، 2019-2020، وحقق معه لقب الدوري الإيطالي، لكنه لم يقنع في البطولات الأوروبية.

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