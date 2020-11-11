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الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للوزير السابق خالد أبو عرفة

الأربعاء 07 يوليو 2021 05:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للوزير السابق خالد أبو عرفة



القدس المحتلة/سما/

جددت سلطات الاحتلال،الثلاثاء، الاعتقال الإداري بحق وزير القدس السابق الأسير خالد أبو عرفة المُبعد عن القدس للمرة الثالثة لمدة 4 شهور.

وجددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري بحق أبو عرفة أربعة أشهر للمرة الثانية بتاريخ 3/3/2021.

يشار إلى أن الاحتلال اعتقل أبو عرفة بتاريخ 11/11/2020، بعد استدعائه للتحقيق معه في معتقل "عوفر" قرب رام الله.

والأسير خالد إبراهيم أبو عرفة (59 عامًا) أسير محرر اعتقل عدة مرات، وأمضى سنوات في سجون الاحتلال، وأُبعد عن مدينة القدس المحتلة لحظة تحرره من الأسر في العام 2014.

#خالد ابو عرفة #وزير القدس السابق #اعتقال #الاحتلال

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