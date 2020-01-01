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أدرعي : العلاقة بين "حزب الله" وتهريب المخدرات علاقة حب وطيدة

الأربعاء 07 يوليو 2021 04:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أدرعي : العلاقة بين "حزب الله" وتهريب المخدرات علاقة حب وطيدة



القدس المحتلة/سما/

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن العلاقة بين "حزب الله" اللبناني وبين تهريب المخدرات هي علاقة حب وطيدة.

وبحسب مقطع فيديو نشره أدرعي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" تساءل: منذ متى والإسلام الشيعي يحلل تهريب المخدرات؟ حسب تعبيره.

ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن "حزب الله يدعي ألا علاقة له بالمخدرات، لكن الكبتاجون بات الاسم الثاني له في لبنان، والأكثر تداولًا اليوم إعلاميًا بعد ضبط محاولات تهريب من لبنان إلى السعودية ودول أخرى" على حد قوله.


واتهم أدرعي "حزب الله" بأن "تهريب المخدرات لديه بات صناعة يعتمدها، لتمويل إرهابه وتعزيزه في المنطقة، على حساب الشعب اللبناني" وفقا لما قاله في الفيديو.

ولفت إلى أن علاقة الحب الوطيدة الموجودة بين "حزب الله" وبين تهريب المخدرات بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي، ضاربا المثال بضبط 5 ملايين قرص كبتاجون المعروف بسم الجهاد مهربة إلى السعودية داخل صناديق فاكهة.

وكشف أدرعي أن جهات إجرامية على علاقة مباشرة بـ"حزب الله" هي من قامت بالعديد من عمليات التهريب التي تم ضبطها مؤخرا على الحدود اللبنانية، حسب تعبيره.

وتحدث عن بعض أسماء عائلات لبنانية قال إنها هي من تقوم بتهريب المخدرات لصالح "حزب الله"، منها حسبما قال، عائلة برو من كوفاركيلا القريبة من الحدود مع إسرائيل، وعائلة عساف من رميش، وأسماء مثل سعد قهموش من الحجر، وحاتم شيت من كفركلا، وجورج نمر من القليعة.

#حزب الله #تهريب المخدرات #لبنان #افيخاي ادرعي

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