بطلب من الولايات المتحدة: تأجيل هدم منزل منتصر شلبي

القدس المحتلة/سما/

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، من "إسرائيل" تأجيل هدم منزل منفذ عملية زعترة منتصر شلبي، والذي أودى بحياة مستوطن.

وقرر الاحتلال تأجيل هدم مبنى منتصر شلبي، بسبب مخاوف من حدوث أزمة متفاقمة مع الولايات المتحدة، وذلك لكون شلبي يحمل الجنسية الأمريكية، ويعتبر من رجال الأعمال. وفق القناة 13 العبرية.

وأوضحت القناة، أنه وبناءً على طلب الأمريكيين في المستوى السياسي، فقد تقرر إعادة النظر في الهدم، مؤكدةً أن التقديرات في جيش الاحتلال تُشير إلى أن منزل منتصر شلبي سيتم تدميره في نهاية المطاف، ولا مفر من ذلك. على حد زعمها

يشار إلى أن الشاب منتصر شلبي (44 عامًا)، نفذ عملية إطلاق نار على حاجز زعترة في نابلس قبل نحو شهرين، مما أدى لمقتل مستوطن وإصابة آخرين.