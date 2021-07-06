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فيديو: السعودية تتوج بكأس العرب

الأربعاء 07 يوليو 2021 01:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: السعودية تتوج بكأس العرب



القاهرة/سما/

أحرز المنتخب السعودي لقب بطل كأس العرب لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما، على حساب نظيره الجزائري إثر فوزه عليه (2-1) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في مصر.

وسجل السعودي مصعب الجوير هدف التقدم للأخضر مبكرا، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة بداية اللقاء.


بينما أضاع اللاعب السعودي الآخر عبدالله رديف فرصة مضاعفة النتيجة لبلاده بإهداره ركلة جزاء، في الدقيقة 18، حيث تصدى حارس المرمى الجزائري أكرم وناس لتسديدة ببراعة وحولها إلى ضربة زاوية لم تسفر عن شيء.


وأدرك المهاجم الجزائري عادل بولبينة التعادل لمنتخب "محاربي الصحراء" بحلول الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. 
واقتنص المدافع السعودي محمد سليمان بكر هدف الفوز لمنتخب بلاده في الدقيقة 77 من عمر المباراة المقامة على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وأحرز المنتخب السعودي لقب بطل كأس العرب للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد فوزه المرة الأولى في عام 1985.

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