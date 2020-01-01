حفيدة صدام حسين تنشر صورة تجمعها بالفنان المصري محمد رمضان

انستغرام

وصفت حرير حسين كامل حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الفنان المصري محمد رمضان، بـ"نمبر وان".

ونشرت حرير صورة على "إنستغرام" جمعتها بمحمد رمضان وكتبت: "نورت يا بطل وخليك ثابت".

وانهالت التعليقات على صورة محمد رمضان مع حرير حسين كامل، والتي يبدو أنها صورت في الإمارات، خلال زيارة الفنان المصري الأخيرة لأبو ظبي.



ويشار إلى أن حرير حسين كامل (35 عاما)، قد نالت شهرتها بعد تأليفها كتاب مذكرات شخصية، ضم أخبارا ناقشت حياتها وعائلتها، وخاصة جدها صدام حسين الرئيس العراقي الراحل، وأباها حسين كامل، وعنونت الكتاب بـ"حفيدة صدام".

وتظهر حرير حسين كامل بين الفينة والأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، لاهتمامها بمجال الكتابة والتأليف، خاصة مع امتلاكها رصيدا من الأعمال الكتابية بما يخص المقالات والكتب الخاصة بها، والتي لاقت إعجاب الكثير من متابعيها.