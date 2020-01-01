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إيطاليا تقهر إسبانيا وتبلغ نهائي "يورو 2020"

الأربعاء 07 يوليو 2021 01:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا تقهر إسبانيا وتبلغ نهائي "يورو 2020"



لندن/سما/

تأهل المنتخب الإيطالي إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم على حساب نظيره الإسباني، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء.

وسجل الإيطالي فيدريكو كييزا لاعب فريق يوفنتوس هدف التقدم لمنتخب بلاده "الأتزوري" في الدقيقة 60، بتسديدة رائعة في الزاوية اليمنى البعيدة.


ورد الإسباني ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بهدف التعادل "للماتادور" بحلول الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.



ونجح منتخب إيطاليا في الفوز بركلات الترجيح، بعد أن ساد التعادل الإيجابي (1-1) الوقت الأصلي للمباراة، وانتهى الشوطان الإضافيان بالتعادل السلبي.

وسيكون منتخب إيطاليا على موعد في المباراة النهائية لبطولة "يورو 2020"، يوم الأحد المقبل، في ملعب "ويمبلي" أيضا، مع الفائز من المواجهة التي ستجمع منتخبي إنجلترا والدنمارك، يوم الأربعاء، في العاصمة لندن.

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