اتهام عضو الكنيست بيتان بتلقي رشى والاحتيال وغسيل الأموال

القدس المحتلة /سما/

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام بحق عضو الكنيست عن الليكود ورئيس الائتلاف الحكومي الأسبق، دافيد بيتان، تشمل تهما بتلقي رشى والاحتيال وخيانة الأمانة وتبييض الأموال والتهرب الضريبي.

وبموجب لائحة الاتهام، فإن عضو الكنيست بيتان، المقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، متهم بتلقي رشى تقدر بنحو مليون شيكل في ملفات فساد مختلفة، بالإضافة إلى تهمتي تبييض الأموال وخيانة الأمانة.

وكان المستشار القضائي للحكومة قد تطرق إلى سبع قضايا مختلفة يشتبه بضلوع بيتان فيها. وتتمحور قضايا الفساد المتعلقة ببيتان، بعلاقات مصالح متبادلة في السابق بينه وبين رجال أعمال تتعلق بتسوية ديون متراكمة عليه عندما شغل منصب نائب رئيس بلدية ريشون لتسيون.

يذكر أن التحقيقات مع بيتان في القضية المعروفة بـ"الملف 1803" قبل نحو عامين في الوحدة القطرية التابعة للشرطة لمكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة لوحدة (لاهاف 433).

وبموجب لائحة الاتهام فإن بيتان واثنين من أصدقائه استفادوا بين عامي 2017 و2011 من مزايا حصلوا عليها من جهات خاصة، وفي المقابل عملوا على تعزيز مصالح تلك الجهات.

وعرضت النيابة العامة لائحة الاتهام على رئيس الكنيست، ميكي ليفي، وذلك في ظل منح دافيد بيتان، فرصة طلب الحصانة من الملاحقة الجنائية، قبل التداول بالتهم الضالع بها في المسار القضائي.

وفي بيان صدر عنه، مساء اليوم، أوضح المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أن بيتان متهم بتلقي رشاوى بلغت قيمتها 715 ألف شيكل في سبع قضايا مختلفة، وخيانة الأمانة، وغسيل الأموال، ومخالفات ضريبية.

وأوضح مندلبليت أن بيتان ارتكب المخالفات المتهم بها خلال عمله نائبا لرئيس بلدية ريشون لتسيون ورئيس لجنة التخطيط في البلدية وخلال فترة عمله كعضو في الكنيست عن الليكود - منذ العام 2005 - ورئيس الائتلاف.