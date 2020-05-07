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محاكم الاحتلال تصدر أحكامًا بحق عدة أسرى وتمدد وتفرج عن آخرين

الثلاثاء 06 يوليو 2021 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
محاكم الاحتلال تصدر أحكامًا بحق عدة أسرى وتمدد وتفرج عن آخرين



رام الله /سما/

أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي أحكامًا وإفراجات بحق عدة أسرى، كما قررت تمديد أسرى آخرين من عدد من المحافظات.

وحكمت محاكم الاحتلال العسكرية اليوم، على الأسير صفوان عبد الخالق سعيد من جنين بالسجن الفعلي لمدة عام، والأسير نعمان رامي حسن من طولكرم بالسجن الفعلي لمدة 20 شهراً، والـسيرة ياسمين جابر، من سكان القدس بالـسجن لمدة عامين ونصف بتهمة العمل لصالح مسؤولين في حزب اللـه.

وحولت الأسير خلدون البرغوثي من بلدة كوبر شمال رام الله للاعتقال الإداري لمدة شهرين، والأسير سليم يوسف رجوب للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر وهو معتقل منذ تاريخ 29/6/2021، والأسير الشيخ محمد أبو طير للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

ومددت محاكم الاحتلال اعتقال الأسير الجريح نور الدين شناوي من مدينة جنين حتى تاريخ 4/10/2021 وهو معتقل منذ 3 سنوات ومتهم بتنفيذ عملية طعن، والأسير يزن الكسواني من بلدة الطور بالقدس حتى تاريخ 14/9/2021، والأسير معن علوي من رام الله حتى تاريخ 4/8/2021 وهو معتقل منذ 4 شهور، والقاصرين أحمد أشرف أبو سبيتان و آدم سامي أبو الهوى من الطور حتى 4-10-2021 وهما معتقلان منذ 4 شهور ونصف، والأسير فيصل سهل نفاع لمدة أسبوع علماً بأنه اعتقل يوم الجمعة الماضي أثناء مروره حاجز جيت قرب نابلس وهو شقيق الأسير الجريح عزمي نفاع المحكوم 20 عاماً.
وأفرج الاحتلال عن الأسير ثائر عزيز محمود حلاحلة (42 عامًا) من بلدة خاراس بمحافظة الخليل، وذلك بعدما أنهى مدة محكوميته البالغة 14 شهرًا، وكانت قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 07/05/2020م؛ ووجهت له تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والقيام بنشاطات في صفوفها، علماً أنه أسير محرر قضى عدة سنوات في سجون الاحتلال.

كما أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير أحمد مصطفى رضوان من بلدة عزون شرق قلقيلية بعد اعتقال دام 3 أعوام، وأفرجت عن الأسير عدي كساب من مخيم نور شمس بطولكرم بعد اعتقال استمر 6 شهور، والأسـير المحرر صالح حلبية من بلدة أبو ديس بالقدس بعد قضائه 7 أشهر في سجون الاحتلال، والأسير أدهم جمال فراج من مخيم الدهيشة في بيت لحم بعد اعتقال دام 6 أشهر.

#محاكم الاحتلال #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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